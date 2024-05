Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana este limitata in ceea ce privește ceea ce poate face pentru a contribui la tranziția ecologica, a declarat Francois Villeroy de Galhau, membru al Consiliului guvernatorilor.

- Tentativa bancii austriece Raiffeisen de a-și vinde businessul din Rusia este aproape de un nou eșec, dupa ce Banca Centrala Europeana a indicat ca intenționeaza sa impuna reduceri semnificative ale activitații, potrivit agenției Bloomberg. Dupa ofensiva totala a Rusiei impotriva Ucrainei, declanșata…

- BNR ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru a decide prima reducere a costului creditului din ultimii trei ani, deoarece inflatia nu incetineste atat de rapid pe cat se prognoza iar riscurile raman ridicate, a declarat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Centrale pentru…

- Banca Nationala a Romaniei ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru a decide prima reducere a costului creditului din ultimii trei ani, deoarece inflatia nu incetineste atat de rapid pe cat se prognoza iar riscurile raman ridicate, a declarat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al…

- Cererea de credite din partea companiilor din zona euro a inregistrat "un declin substantial" in primul trimestru din 2024, regiunea continuand sa fie afectata de costurile ridicate de imprumut, care probabil nu vor fi reduse pana la mijlocul anului, arata datele unui studiu publicat marti de Banca…

- Banca Centrala Europeana insista asupra faptului ca nu va lua exemplu de la Rezerva Federala in ceea ce privește momentul in care va incepe sa reduca ratele dobanzilor, dar este foarte posibil ca traiectoria ulterioara a politicii sale sa fie influențata de ceea ce se intampla in SUA. Tendințele care…

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a continuat sa creasca in luna martie, pentru a cincea luna consecutiva, apropiindu-se de 70%, in pofida unui sir de majorari agresive a dobanzii de referinta, transmite Bloomberg, conform AGERPRES. Cifrele oficiale publicate miercuri de Institutul de statistica…

- Banca Centrala Europeana va permite pentru prima data din 2008 ca bancile din Grecia sa-și recompenseze acționarii, dupa ce in timpul crizei financiare, Grecia a injectat aproximativ 50 de miliarde de euro pentru recapitalizarea instituțiilor financiare, conform informațiilor furnizate de Bloomberg,…