- Avertisment ANM de ultim moment! Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o noua avertizarare de Cod galben, in urma cu puțin timp. Meteorologii au semnalat intensificari ale vantului in mai multe județe din țara.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificari ale vantului si ploi ce vizeaza intreaga tara si o avertizare cod galben de intensificari ale vantului ce vizeaza mai multe judete din vestul tarii. Potrivit ANM, in intervalul 15 martie, ora 16 ndash; 16 martie, ora 20…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pana joi seara in cinci judete, precum si o informare de intensificari ale vantului si precipitatii moderate cantitativ, ce vizeaza cea mai mare parte a tarii. Potrivit meteorologilor,…

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizarare de Cod galben, in urma cu puțin timp. Specialiștii au semnalat intensificari ale vantului care vor depași la rafala 55...60 km/h. Care sunt zonele vizate de acest anunț și cat este valabil.

- Avertisment ANM de ultima ora! In urma cu puțin timp, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua atentionare de Cod galben de intensificari ale vantului. Avertizarea este valabila pana la ora 15. Ce zone sunt vizate de aceasta alerta meteo?

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au anunțat cod galben și portocaliu de vant puternic și ceața, care va fi insoțit de burnița și se va forma chiar și polei. De asemenea, meteorologii au mai anunțat și un cod galben de ninsori și viscol…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marți dimineața, avertizari de viscol și vant puternic pentru zone din mai multe județe. Cod portocaliu de viscol și vant puternic Conform prognozei de specialitate, in intervalul 21 februarie, ora 10:00 – 21 februarie, ora 22:00, la altitudini de peste…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doi noi avertizari cod galben de ninsori, viscol si intensificari ale vantului. . Potrivit ANM, in intervalul 01 februarie, ora 10 ndash; 03 februarie, ora 10, se vor semnala ninsori insemnate cantitativ si viscol in zona de munte. In intervalul mentionat,…