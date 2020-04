Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat marti ca planeta nu reuseste sa lupte coordonat impotriva coronavirusului si a lansat un plan pentru usurarea impactului socio-economic al pandemiei, transmite miercuri digi24.ro.

- Pandemia covid-19 ”ameninta intreaga omenire”, a avertizat miercuri secretarul general al ONU Antonio Guterres, care a lansat un ”plan de raspuns umanitar mondial” - pana in decembrie - si un apel la donatii in valoare de doua miliarde de dolari, relateaza AFP.

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres cere un ”armistitiu imediat in intreaga lume”, in vederea apararii civililor celor mai vulnerabili din tarile aflate in conflict de ”furia” noului coronavirus, relateaza AFP si Reuters.

- Pandemia de coronavirus este foarte aproape, a declarat un oficial alOrganizației Mondiale a Sanatații. Cu toate acestea, „ar fiprima pandemie din istorie care ar putea fi sub control” a afirmatdirectorul general al OMS.„Acum, dat fiind ca virusul s-a extins in atat de multe tari, amenintarea unei pandemii…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a recomandat ca ministrii si diplomatii sa nu participe la reuniunea anuala a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor de luna viitoare de la New York din cauza riscului epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters si AFP. Peste 7.000 de persoane participa de…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a atras luni atentia ca "tensiunile geopolitice sunt la cel mai ridicat nivel din acest secol" si a facut apel la liderii lumii sa opreasca intensificarea acestora, sa dea dovada de retinere maxima si sa reia dialogul, relateaza Reuters, potrivit…