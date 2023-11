Avertisment al medicilor. Multivitaminele cresc riscul de cancer

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de tiparire de noi carduri de sanatate a inceput, urmand ca 400.000 sa fie livrate catre Casele Judetene de Asigurari de Sanatate in doua loturi – la finalul lunii noiembrie si la jumatatea lunii decembrie. Calitatea de asigurat se poate dovedi si online, insa programul informatic are mari…

- Traim intr-o era in care tehnologia primeaza. Mulți dintre noi sunt dependenți de dispozitivele electronice, in special de telefoane, dar puțini știu cat de periculoase sunt. Te-ai intrebat vreodata de se intampla in corp daca stai noaptea pe telefon? Specialiștii au oferit explicații clare in acest…

- Prefectul Capitalei, Rares Hopinca, a declarat marti, 17 octombrie, intr-o conferinta de presa, ca de luni, 23 octombrie, va fi impartit in scoli și licee chestionarul pentru parinti si elevi privind problema consumului de droguri, a relatat news.ro.Concret, elevii și parinții vor fi intrebati daca…

- In filmulețul fals pulberea pentru slabit este prezentata ca un produs minune ce ii va ajuta pe cei care o cumpara sa slabeasca zeci de kilograme fara niciun efort. Mai mult, la finalul clipului, internauții sunt sfatuiți sa achiziționeze cat mai repede, stocul fiind limitat. Filmulețul a fost facut…

- Noul medicament, dezvoltat de o echipa de cercetatori de la Universitatea din Florida, SUA, a stimulat metabolismul, a ajutat la creșterea mase musculare și la pierderea in greutate la șoareci, insa vor trece mai mulți ani pana cand va putea fi testat și pe oameni, relateaza Euronews.Echipa condusa…

- Prof. Dr. Gheorghe Peltecu, medic primar obstetrica-ginecologie la Spitalul Filantropia din Capitala, atrage atentia ca una dintre problemele de sanatate publica din Romania este cancerul de col uterin, insa aceasta boala poate disparea pe viitor datorita vaccinarii. Atat fetele, cat si baietii ar trebui…

- O organizație de sanatate publica inființata de Colegiul Regal al Medicilor din Marea Britanie a negat ca nicotina consumata prin vaping ar fi mai daunatoare decat consumul tutunului prin fumat, respingand afirmația ca fiind unul dintre miturile care continua sa se raspandeasca la nivel mondial. Intr-un…

- Luna septembrie vine cu vești bune, dar și cu vești rele pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Ei bine, o zodie din toate cele 12 va fi foarte suparata in urmatoarea luna și asta pentru ca ea se va confrunta cu mai multe probleme de sanatate. Nu va fi o luna buna pentru acești nativi din zodiac. Iata…