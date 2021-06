De-am ști cu toții ce ne rezerva viitorul, am dormi mai liniștiți. Aiurea! Intr-un tur cu noua fete, nu știi niciodata ce iți rezerva viitorul. Totul e imprevizibil, fix ca vremea pe care am avut-o noi astazi. Iar clipul video al zilei credem noi ca rezuma in doar doua minute nebunia de astazi. Play și Enjoy! Am plecat pe un soare arzator de la Wolkendorf Hotel, undeva pe langa Brașov, unde am incercat sa incarcam fara prea mare...