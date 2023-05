Aventour 2023: Super-aplicația financiară Revolut ne ajută să plătim în siguranță, în ... Am fixat Aventour 2023 la inceput de mai pentru a fi in concordanța cu startul sezonului estival și, de ce nu, a sezonului de vacanța. Totuși, pana vom lua cu asalt Grecia in iulie și august, Automarket și Eva va propun o aventura romaneasca, in Dobrogea, pentru a descoperi surprizele pe care le-am pregatit celor 8 femei influencer, prezente in Aventour. Aveam nevoie de un aliat puternic atunci cand vine vorba de plați online și... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul economic actual, este important sa iți asiguri finanțele pe viitor. Chiar daca pare greu sa iți imaginezi cum va arata viitorul financiar, exista modalitați prin care poți sa iți gestionezi mai bine resursele financiare și sa iți asiguri o mai mare stabilitate financiara in timp. Descopera…

- Este important sa știi ca de ceva timp, aplicația de mesagerie a incorporat o funcție care iți permite sa ștergi o parte dintre mesajele pe care le trimiți in conversație, cum sunt cele pe care le trimiți din greșeala altei persoane, insa acum aceste mesaje pot fi recuperate. Desigur, ele pot fi și…

- Alina Pușcaș, care e prezentatoare la „Te cunosc de undeva!”, emisiunea difuzata la Antena 1, e casatorita civil din anul 2019 cu medicul stomatolog Mihai Stoenescu. Impreuna au trei copii, insa nici acum, dupa 9 ani de relație, nu sunt casatoriți religios. Intr-un interviu la Antena Stars. Alina Pușcaș…

- Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacau, a lansat critici la adresa liberalilor, pe care ii numește „asa-zisi parteneri de coaliție”. Europarlamentarul a reacționat astfel dupa ce conducerea ADIB a prezentat stadiul implementarii aplicației POIM, de 470 de milioane de euro, fonduri ce sunt…

- Una din trei romance ar fi fericita cu un salariu net lunar de cel putin 1.000 de euro, iar aproape o treime (32%) considera ca pragul de venit personal net lunar de la care s-ar simti fericite este de cel putin 2.000 de euro net, potrivit unui sondaj Dynata. Aplicatia financiara Revolut a vrut sa afle,…

- Un interviu cu primarul Andrei Carabelea, dupa votarea bugetului pentru 2023, este necesar, pentru ca acest an este unul al provocarilor, atat pentru administrația municipiului, cat și pentru cetațeni. Un buget generos in cifre, cu multe investiții, dar și multe probleme, majoritatea care vin din trecut,…

- In perioada 23 – 26 februarie, ROMEXPO organizeaza Targul de Turism al Romaniei – ediția de primavara. Evenimentul se desfașoara in pavilionul B2 al Centrului Expozițional și promoveaza cele mai avantajoase și interesante oferte turistice din Romania și strainatate. Peste 151 de companii, din 10 țari…

- In timpul Primului Razboi Mondial, Panait Papazissu s a oferit voluntar in cadrul serviciului sanitar Panait Papazissu a atras atentia istoricilor literari din Dobrogea prin unicul sau volum de versuri aparut la o editura, denumit "De dragul vietii", publicat la Bazargic, in 1926 Panait Papazissu s…