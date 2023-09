Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cațiva ani, a devenit o „tendința” in randul proprietarilor de pisici sa-și fotografieze felinele speriate la vederea castraveților. Prin urmare, experții au incercat sa afle cauza acestor reacții. In primul rand, medicii veterinari avertizeaza ca practica este cruda cu animalele mici, provocand…

- Liderul PSD a subliniat importanța combaterii accidentelor rutiere cauzate de șoferii care conduc fara permis, sub influența alcoolului sau a substanțelor psiho-active. El a facut aceste declarații in contextul promulgarii Legii Anastasia, o inițiativa legislativa propusa de PSD, care urmarește sa aduca…

- Prezentismul este o noua afecțiune moderna ce iși face simțita prezenta printre angajații romani. Aceștia se simt datori sa mearga la munca indiferent de circumstanțele in care se afla. Concret, prezentismul se definește prin acțiunea angajaților de a veni la munca chiar daca se simt rau lucru ce ii…

- Un important om de afaceri din Romania a achiziționat recent un Bombardier Global 6000, care este cel de-al doilea model produs de compania canadiana din colecția sa. Este vorba de Ion Țiriac, proprietarul unei companii aeriene in portofoliul careia va intra avionul, dupa cum susține boardingpass.ro.…

- Categoria SUV-urilor s-a extins incet-incet intr-un segment uriaș al pieței auto care implica aproape toți producatorii din industrie. Pe langa vehiculele utilitare sport standard, multe marci vand și ceva ce numim de obicei coupe-SUV – versiuni mai puțin practice, dar (poate și uneori) mai elegante…

- Mircea Geoana recunoaște ca este iar interesat sa intre in cursa pentru Palatul Cotroceni, mai ales ca deține o funcție importanta. Secretarul general adjunct al NATO a anunțat ca va face un anunț despre candidatura sa la prezidențiale chiar de la Sibiu. Geoana a renunțat la chelia cu care a surprins…

- Elvetienii s-au pronuntat duminica, prin referendum, pentru neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon pana in 2050 si pentru impozitarea cu 15% a corporatiilor internationale, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Estimarile grupului de presa Tamedia la orele 10.15 GMT, la un sfert de ora dupa incheierea…