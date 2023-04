Avem nevoie de o Bancă Centrală? de Octavian Badescu Fara a intra in prea multe detalii, ne vom limita la a afirma evidenta faptului ca actualul sistem monetar si bancar, ce are la baza moneda “fiat”, fara acoperire, care lasa la discretia cuiva anume generarea de bani (“pseudocapital”) si rata dobanzii este unul inechitabil si conduce la polarizare excesiva, pe mai multe paliere, la supraproductie si la devalorizarea continua a timpului si a capitalului oamenilor, obligati sa munceasca din ce in ce mai mult, fara a beneficia de productivitatea suplimentara generata de progresul societatii. Pentru a corecta aceste efecte, trebuie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

