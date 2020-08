Avarii la reteaua de apa: Peste 250 de imobile din Bucuresti, fara apa calda pana miercuri Peste 250 de blocuri si imobile din Sectoarele 2, 4 si 5 nu vor avea apa calda in cursul zilei de marti, in marea majoritate a cazurilor fiind vorba despre avarii la reteaua primara, furnizarea urmand sa fie reluata la ora 24,00, potrivit informatiilor postate pe site-ul Companiei Municipale Termoenergetica.



In Sectorul 2 este vorba despre 79 de blocuri si imobile, din zonele: Str. Grigore Ionescu, Str. Otesani, Str. Brebu, Str. Antonescu Petre, Str. Cristea Mateescu, Str. Cheile Zanoagei, Str. Sf. Nicolae Tei, Str. Alexandru cel Bun, Str. Inginerilor Tei, Str. Berechet, Str. Ghica,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

