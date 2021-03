Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, in emisiunea Interviurile lui Cristoiu de la Aleph News, ca pandemia si-a pus amprenta asupra elevilor si profesorilor, a avut efecte si pozitive, si negative, iar unul dintre beneficii ar fi accelerarea procesului de digitalizare in invatamant, relateaza…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca a stabilit cu coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, ca din a doua jumatate a lunii februarie personalul din invatamant sa aiba ”o prioritate sistemica in cadrul procesului de vaccinare”. Valeriu Gheorghița nu neaga discuția…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, explica de ce copiii de gradinița și de ciclu primar merg la școala și in scenariul roșu. Sorin Cimpeanu a spus, luni seara, la „Marius Tuca Show” de la Aleph News, ca cei mici merg la școlaa și in scenariul roșu pentru ca in invațamantul primar și la gradinița…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca scenariul hibrid nu poate fi eliminat si a precizat care sunt situatiile in care o parte dintre elevi pot face orele online, de acasa, informeaza Edupedu . Sorin Cimpeanu anunta in urma cu doua saptamani ca sistemul hibrid dispare complet , insa acum…

- Ziarul Unirea Ministrul Sorin Cimpeanu: Profesorii care nu pot merge la școala din motive medicale trebuie sa aiba toate orele online intr-o singura zi, stabilite prin orar Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la un webinar dedicat informarii cadrelor didactice despre campania de vaccinare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , anunta ca Ministerul pregateste o OUG care prevede organizarea de ore, cu prezenta fizica a elevilor, pentru recuperarea materiei pierdute din cauza predarii online. Recuperarile se vor face intr-o perioada de 16 saptamani, cel putin cinci ore saptamanal. Acolo…

- Acolo unde este cazul, vor exista chiar mai multe ore, daca profesorii, parintii si elevii ajung la o intelegere.Sorin Cimpeanu, la un post de televiziune: "Pierderile structurale sau conjuncturale generate de predarea online sunt evidente si sunt mari. In acelasi timp, as adauga si faptul ca sunt foarte…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, este determinat sa faca tot ce se poate pentru a remedia cat mai mult anul școlar 2020-2021, care a fost un adevarat chin pentru toata lumea, de la profesori și elevi, pana la parinți și intreg personalul școlar.Astfel, pentru a repara efectele școlii online asupra…