Avansări în grad ale unor jandarmi şi pompieri prahoveni La sediul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova a avut loc, la sfarșitul saptamanii trecute, ceremonia de avansare in grad, inainte de termen, a cadrelor militare care, prin activitatea lor, au susținut performanța institutiei. In acest context, potrivit unui comunicat al reprezentanților jandarmeriei prahovene, „pentru eforturile depuse și rezultatele deosebite obținute pe timpul executarii serviciului militar, cinci ofițeri, un maistru militar și 33 de subofițeri au fost avansați in gradul urmator. Cu aceasta ocazie, comanda inspectoratului le-a transmis felicitari tuturor celor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- F.T. In conditiile in care salvatorii prahoveni sunt tot mai des solicitati sa intervina pentru a stinge incendiile de locuinte – ultima interventie de acest gen avand loc ieri dimineata, la o casa din satul Ciresanu, comuna Baba Ana – reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un accident in care au fost implicate sapte autoturisme a avut loc, vineri, pe drumul national DN 1, la Banesti, traficul in zona fiind restrictionat, aseara, pe sensul de mers dinspre Brasov spre Bucuresti. Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, in eveniment…

- F.T. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, reprezentanti ai institutiei au dat curs solicitarii de a organiza un exercițiu de evacuare și acordare de prim-ajutor in caz de incendiu, primita din partea Școlii Gimnaziale „Sfanta…

- Salvatorii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Ploiești au primit vizita unor elevi de la Colegiul Național Al. I. Cuza din Ploiești, „indrumați de cateva cadre didactice, care au dorit ca acești copii sa aiba parte de o experiența inedita, menita sa ii scoata din rutina și sa ii aduca mai aproape…

- F.T. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, salvatorii prahoveni „au raspuns pozitiv și de aceasta data invitației lansate de catre medicul șef al Unitații de Primiri Urgențe SMURD Ploiești, dr. Violeta Tanase”, participand,…

- F.T. Asa spun reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova – „Misiune incheiata cu succes!”. In ce context? In acela ca, la Festivalul Sinaia Forever, de o atenție deosebita s-a bucurat Caravana SMURD „Fii Pregatit”, unde – potrivit unui comunicat al reprezentantilor…

- Militarii Batalionului 317 Sprijin Logistic „Voievodul Gelu” din cadrul Regimentului 69 Artilerie Mixta ,,Silvania” au participat, alaturi de autoritațile publice locale și de celelalte structuri din Sistemul Național de Aparare, Ordine Publica și Siguranța Naționala, la ceremonia militara și religioasa…

- F.T. Maine, 13 septembrie, la ora 12:00, cu ocazia aniversarii a 174 de ani de la batalia din Dealul Spirii și a marcarii ” Zilei Pompierilor din Romania”, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova organizeaza, pe esplanada Salii Sporturilor „Olimpia” din Ploiesti,…