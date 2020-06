Stiri pe aceeasi tema

- Dupa perioada de izolare, Delia a organizat impreuna cu echipa sa, trei concerte in aer liber. Astfel, fanii au putut sa o revada pe artista pe scena, au dansat și au fredonat piesele preferate.

- Cum ar fi fost Romania daca la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial n-ar fi fost ocupata de Uniunea Sovietica? Ce-ar fi discutat Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Petre Tutea si Mircea Vulcanescu intr-o dimineata a anului 1971, la o cafea si o bere rece in Gradina Cismigiului? Despre…

- „Adevarul“ prezinta, in premiera, un fragment din „Iarna lui Isidor“ de Veronica D. Niculescu, roman aparut in colectia „Junior” a Editurii Polirom, cu ilustratii de Radu Raileanu. Cartea este disponibila si in editie digitala.

- „Adevarul” prezinta, in avanpremiera, un fragment din cel mai recent roman al Ioanei Parvulescu, „Prevestirea”, un roman care reface realist o pagina din Vechiul Testament: istoria nesupusului profet Iona. O lume colorata, cu personaje din satul luiIona, de pe corabia pe care calatoreste si din cetatea…

- „Recviem vesel pentru tata“, cea mai recenta carte a lui Radu Paraschivescu, va putea fi comandata incepand de sambata. „Adevarul“ prezinta, in avanpremiera, cateva fragmente din volumul aparut la Editura Humanitas.

- „Adevarul“ prezinta un fragment in avanpremiera din „Steinhardt. Bughi mambo rag“, de Lavinia Balulescu, volum in curs de aparitie in colectia „Biografii romantate” a editurii Polirom.

- Un profesor de filozofie nascut la Braila spre sfarsitul secolului XIX devine in anii Romaniei Mari maestrul unei generatii stralucite de ganditori si scriitori a caror faima va depasi granitele tarii. Iar scriitoarea Tatiana Niculescu i-a scris, atent, biografia. „Seducatorul domn Nae. Viata lui Nae…

- Natatia este principala sursa de medalii a Statelor Unite (553 din totalul de 801 medalii castigate la JO de vara). Asa ca „Adevarul“ va propune sa aflam cine este americanul Caeleb Dressel, ultimul inotator care a stabilit un record mondial inainte ca sportul sa puna lacat pe competitii din cauza COVID-19.