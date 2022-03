Stiri pe aceeasi tema

- Riscul de avalanșa este in continuare ridicat, in Bucegi, iar Salvamont Bușteni a publicat, pe pagina de Facebook, imagini cu un astfel de fenomen produs pe traseul turistic Jepii Mici, noteaza ziarul prahovean Telegrama . Salvatorii recomanda evitarea traseelor turistice din zona. „Iata de ce spunem…

- RISCA de AVALANȘA in BUCEGI, sunt inchise TOATE TRASEELE de pe teritoriul județului Dambovița, anunțul a fost facut de Salvamont Dambovița. Din cauza caderilor insemnate de zapada din ultimele zile pe toata zona montana a județului Dambovița este risc de avalanșa TOATE TRASEELE MONTANE de pe teritoriul…

- Trupul alpinistei din Brasov care a decedat, in urma cu aproape trei saptamani, in timp ce incerca sa parcurga traseul Albisoara Gemenelor, a fost recuperat, marti, de salvamontistii prahoveni, cu sprijinul Inspectoratului General de Aviatie al MAI.

- Meteorologii au emis in ultimele zile avertismente repetate privind riscul producerii de avalanșe in zonele montane, mai ales in Munții Fagaras, dar și in Bucegi, Rodnei, Parang, Șureanu, Țarcu, Godeanu, Calimani, Ceahlau, deoarece stratul de zapada din ultima perioada a fost depus peste cel vechi,…

- La refugiul Salvamont Arges de pe Transfagarașan, de la Cota 2000, stratul de zapada masoara 139 de centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 2. Cei care vor, toțuși, sa faca o „tura” pe munte sunt sfatuiți sa se doteze cu „echipament complet”. „Traseele turistice montane sunt inchise, abordarea…

- Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu face cateva recomandari iubitorilor muntelui pentru sezonul de iarna, ca urmare a emiterii buletinelor nivometeorologice din ultima perioada - incepand de la 1.200 de metri altitudine, in muntii Fagaras, toata zona nordica este acoperita de gheata Traseele turistice…

- Salvamontistii avertizeaza turistii sa nu urce pe traseele inchise din muntii Fagaras, aflate la mare altitudine, pe versantul nordic, in judetul Sibiu, a anuntat marti, Consiliul Judetean (CJ), pe pagina oficiala de Facebook. „Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu face cateva recomandari iubitorilor…

- Salvamontistii ii avertizeaza pe turisti sa nu urce pe traseele inchise din muntii Fagaras, aflate la mare altitudine, pe versantul nordic, in judetul Sibiu. Stratul de gheata este prezent pe toata zona nordica a muntilor Fagaras, incepand de la 1.200 de metri. La Balea Lac se inregistreaza cel mai…