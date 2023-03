Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru angajații din domeniul privat! Incepand cu anul 2024, aceștia ar putea primi vouchere de vacanța. Daca proiectul de lege depus in Parlament va fi adoptat, peste 4,2 milioane de romani ar urma sa se bucure de acest beneficiu. Cine va suporta costurile: angajatorul sau statul?

- Un proiect susținut și semnat de 130 de parlamentari din coaliție prevede acordarea de vouchere de vacanța pentru 4,2 milioane de angajați din privat. Impactul bugetar s-ar ridica la peste 6 miliarde lei anual.

- Politic Deputat PNL Maria Stoian: PNL propune proiecte de legi predictibile și benefice pentru incurajarea tinerelor familii și creșterea natalitații / Comunicat de presa februarie 14, 2023 09:39 Parlamentarii PNL vor depune la Camera Deputatilor noi propuneri legislative, menite sa efectueze toate…

- Economie PNRR – Fondul Local / Noi proiecte depuse de primariile din Teleorman au fost aprobate februarie 8, 2023 15:06 Alte noua proiecte de investiții finanțate prin PNRR Componenta C10 – Fondul Local, depuse de unitațile administrativ-teritoriale din județul Teleorman, au fost aprobate de Ministerul…

- Doua proiecte de lege pentru completarea pachetului de masuri pentru creșterea natalitații vor fi depuse in Parlament. Acestea au obiectivul de a asigura o indemnizație de creștere a copilului și acordarea respectului in spațiul public femeilor insarcinate sau parinților cu copii sub 5 ani.

- La nivelul Ministerului Dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației au fost semnate 280 de noi contracte de finanțare, depuse in cadrul celor doua apeluri de proiecte pentru componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliența, in valoare totala de 565.605.148,28 de lei.…

- Ministerul Finantelor a anunțat ca romanii iși vor putea face și in acest an vacanța cu bani de la stat. Vouchere de vacanta in valoare de 2.900 de lei brut vor fi acordate in 2023. Cine sunt romanii norocosi care iși vor putea face vacanțele cu ajutorul de la guvern. Bugetarii vor primi 2900 de […]…

- Primele vouchere in programul pentru creșterea natalitații au ajuns la femeile care au solicitat sprijinul, anunța ministrul Familiei Gabriela Firea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …