Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism fabricat in numar limitat a atras atenția inspectorilor Registrului Auto Roman din Vrancea. Mașina, un Renault 12 Sinpar, produs in 1974, aduce cu Dacia 1300. In realitate, insa, „maneta suplimentara de langa schimbatorul de viteze și inscripția 4x4 spulbera iluzia optica", transmit cei…

- Un autoturism fabricat in numar limitat a atras, zilele acestea, atenția inspectorilor Registrului Auto Roman din Vrancea. Mașina, un Renault 12 Sinpar, fabricat in 1974, aduce foarte mult cu Dacia 1300. In realitate, insa, "maneta suplimentara de langa schimbatorul de viteze și inscripția “4x4” spulbera…

- Kerisha Johnson, in varsta de 36 de ani, a fost impușcata duminica de un grup de adolescenți in timp ce incerca sa ia mai mulți prieteni de la o petrecere din Baton Rouge, statul american Louisiana, a transmis poliția locala, citata de ABC News.Femeia, care era insarcinata in noua luni și, potrivit…

- Inmatricularile de autoturisme noi au crescut in Romania, in primul trimestru din 2023, cu 27,7%, in comparatie cu perioada similara a anului anterior, iar autoturismele „verzi” au inregistrat un salt 34,8% si au ajuns la o cota de piata de 20,2%, reiese din datele publicate, marti, de Asociatia Producatorilor…

- Inspectorii de la Registrul Auto Roman au avut parte de o surpriza, joi, cand a verificari s-a prezentat o femei cu o mașina rara. “O apariție care ne duce cu gandul la zilele insorite de vara: Merlin Campbell GB, din 1979. Un autovehicul cu doua locuri, pe care proprietara sa il prezinta la raliurile…

- Inspectorii de la Registrul Auto Roman au avut in fața ochilor, recent, o mașina superba. Autoturismul a fost adus la RAR pentru verificari. E vorba de un autovehicul decapotabil, cu doua locuri, care pare sa imbie la plimbare, mai ales ca s-a incalzit afara. „O apariție care ne duce cu gandul la zilele…

- In urma cu puțin timp, Garda Ileanda a fost solicitata sa intervina pentru a evacua trei persoane ramase intr-un autoturism blocat in raul Someș, intre localitațile Rus și Șimișna. Acestea au fost salvate de catre pompieri și apoi predate pentru a fi evaluate medical de catre un echipaj SMURD, fara…

- Un baiat de 19 ani din Braila este cercetat pentru furt, dupa ce a sustras un autoturism parcat in zona trecerii bac Braila-Smardan si l-a vandut la fier vechi, informeaza vineri IPJ Braila, citat de Agerpres. „La data de 16 februarie a.c., in jurul orei 12.30, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii…