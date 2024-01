Autostrada Ploiești – Brașov: Penalizări pentru proiectantul Consitrans, un abonat al banilor publici Autostrada Ploiești – Brașov se confrunta cu probleme majore, deoarece proiectantul Consitrans va suferi penalizari din partea CNAIR. Sectorul Cristian – Codlea nu a fost lansat la licitație pentru execuție in 2023, deoarece Consitrans nu a livrat documentația promisa, potrivit reprezentanților CNAIR. De asemenea, intarzierile pe sectorul Ploiești – Comarnic vor atrage penalizari pentru prestator, conform oficialilor de la drumuri. Consitrans, compania deținuta de un batranel, sancționata de CNAIR Conform CNAIR, proiectantul nu a furnizat documentația necesara, iar investigațiile geotehnice pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

