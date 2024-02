Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 12 martie 2024, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, se va afla in vizita de lucru la Buzau, potrivit unui anunț al biroului de presa al instituției. Conform anunțului, ministrul Grindeanu va verifica stadiul lucrarilor la obiectivul de infrastructura rutiera Autostrada…

- Ministrul kazah al transporturilor, Marat Karabayev, s-a intalnit cu ministrul roman al Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la București, in Romania, și au discutat despre cooperarea bilaterala in transport și logistica, in special despre proiectele din cadrul Rutei Internaționale de…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea luni dimineata o intalnire de lucru cu vicepremierul Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, si reprezentanti ai Ministerului Finantelor,…

- Premierul Marcel Ciolacu a participat, impreuna cu Alfred Simonis, presedintele interimar al Camerei Deputatilor, si Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, la premiera filmului ”Ferrari”, o fotografie cu cei trei fiind postata pe pagina de Facebook OnRecord. Cei trei s-au intalnit cu Piero, mostenitorul…

- Premierul Marcel Ciolacu si ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, vor verifica maine, 15 decembrie, la Chetani, stadiul lucrarilor la obiectivul de infrastructura rutiera Autostrada Transilvania sectiunea Chetani Campia Turzii, potrivit unui comunicat al guvernului. Premierul…

