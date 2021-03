Autostrada A3 are parte de noi probleme: surpare pe segmentul Gilău – Nădășelu O alunecare majora de teren s-a produs pe Autostrada Transilvania intre Gilau și Nadașelu, segment de autostrada deschis circulației in 2018 și aflat in perioada de garanție. Surparea de taluz este in județul Cluj, la kilometrul 52, pe Calea 2, sensul Nadașelu-Gilau, bolovanii cazuți ajungand pana aproape de banda de urgența a autostrazii, scrie Radio Romania Actualitați. Compania de Drumuri a instituit restricții de viteza și a cerut constructorului sa intervina in regim de urgența pentru remedierea problemei. Potrivit CNAIR, cauza ar fi precipitațiile abundente din ultima perioada. Probleme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare majora de teren s-a produs pe Autostrada Transilvania Foto: CNAIR. O alunecare majora de teren s-a produs pe Autostrada Transilvania între Gilau și Nadașelu, segment de autostrada deschis circulației în 2018 și aflat în perioada de garanție. Surparea de taluz…

- Autostrada Soarelui va fi toata numai un șantier pana la vara. Dupa reluarea lucrarilor de reparatii pe tronsonul Bucuresti-Fundulea, inaugurat in 2004 și construit din placi de beton, cat de curand vor incepe și lucrarile la podul de la Cernavoda. In plus, Compania de Drumuri vrea sa creasca siguranța…

- Lucrarile pentru tronsonul A3 de la Targu Mureș la Ungheni (Aeroport) avanseaza, iar constructorul ar urma sa finalizeze proiectul la finalul acestui an, dupa cum a tot anunțat Transporturile. Deși vorbim de doar un „ciot” cu o lungime de puțin peste 9 km – 4,5 km de autostrada și 4,7 km de drum de…

- Compania de Drumuri anunța ca a fost realizata macheta autostrazii Ploiești-Buzau. Cu ajutorul acesteia, vor fi luate deciziile urmatoare privind exproprierile și rezolvarea problemelor de pe teren, anunța MEDIAFAX. Reprezentanții Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Traficul greu ar putea fi interzis pe DN 1 si noaptea. Podul de la Azuga de pe Valea Prahovei va intra din martie in programul de reparații capitale, iar devierea circulației se va realiza pe un pod provizoriu, cu asigurarea unei benzi pentru fiecare sens, Lucrarile vor dura șase luni, traficul…

- Podul de la Azuga va intra din martie in reparații capitale FOTO: facebook.com/ministeruldeinterne Traficul greu ar putea fi interzis pe DN 1 si noaptea. Podul de la Azuga de pe Valea Prahovei va intra din martie în programul de reparații capitale, iar devierea…

- Ziarul Unirea Pe autostrada A10 Sebeș-Turda se va circula integral in acest an, Drula dixit Pe autostrada A10 Sebeș-Turda se va circula integral in acest an, Drula dixit Catalin Drula, ministrul Transporturilor, susține ca proiectul autostrazii A10 Sebeș – Turda va fi terminat in cursul anului 2021.…

- Autostrada A3 Transilvania: 65.000 de tone de deșeuri „vor fi eliminate” Foto: Arhiva. 65.000 de tone de deșeuri periculoase/ toxice (mercur și hexaclorciclohexan) depozitate în comuna Moldovenești, lânga Turda în județul Cluj vor fi tratate și eliminate, Compania de Drumuri…