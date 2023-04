Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul universitar Hassan Diab, sociolog, canadian de origine libaneza a primit verdictul pentru atentatul cu bomba la sinagoga din 1980 dupa aproape 43 de ani. Procesul a inceput pe 3 aprilie și acesta a fost condamnat, in lipsa, la inchisoare pe viata, la cinci ani dupa ce a fost eliberat din…

- Procesul atentatului cu bomba la Sinagoga de pe rue Copernic, soldat cu patru morti si zeci de raniti la 3 octombrie 1980, a inceput luni la Paris, la 43 de ani de la fapte si in absenta unicului acuzat, relateaza AFP.Un libanezo-canadian in varsta de 69 de ani, Hassan Diab, care si-a sustinut mereu…

- Senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș prezent la lucrarile Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile omului -organizate la Paris, Franța!! „Am participatla Paris, la lucrarile Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile omului din cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), in…

Un autointitulat expert in "seductie" si "masculinitate" a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru uciderea fostei sale iubite intr-un oras de langa Paris, in 2020, relateaza The Guardian.