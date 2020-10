Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea alarmanta a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus in județul Suceava a dus, marți, la convocarea unei ședințe de lucru a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența al județului Suceava, la care au participat ca invitați managerul Spitalului Județean de Urgența Suceava, dr. ...

- Autoritațile județene cauta soluții pentru creșterea numarului de paturi din spitalele din județ in condițiile in care se așteapta la o creștere a numarului de cazuri de coronavirus. De precizat ca prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a convocat astazi o ședința de lucru a Comitetului Județean…

- Managerul Spitalului Judean Suceava, Alexandru Calancea, a solicitat luni, 19 octombrie, convocarea de indata a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Managerul sustine ca cel mai mare spital din judet risca sa nu mai poata acorda asistenta medicala bolnavilor fara COVID.

- Prefectul Liliana Onet a convocat astazi sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in cadrul careia s-a aprobat Hotararea privind instituirea masurii de limitare a raspandirii infectiilor cu SARS-CoV – la nivelul judetului Timis, avand in vedere situatia epidemiologica…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a convocat astazi 14.10.2020, in ședința extraordinara, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, pentru reanalizarea scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant din județul Suceava, in anul școlar 2020-2021 A fost prezentata membrilor…

- Sarbatorile religioase vor fi organizate numai cu localnici, a anunțat astazi prefectul Alexandru Moldovan dupa ședința extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situații de Urgența Suceava. Acesul pelerinilor este interzis. ”Toate administrațiile publice locale vor aduce de indata la cunoștința…

- Prefectul judetului Valcea, Sebastian Fartat, afirma ca situatia din judet este "alarmanta" in ceea ce priveste evolutia numarului de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2, in conditiile in care Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea are un grad de ocupare de peste 95% si…

- Prefectul solicita primarilor sa adopte masuri suplimentare pentru a evita aceasta situație, arata Prefectura Hunedoara. Potrivit datelor centralizate, la nivelul județului se constata o creștere a cazurilor și in ultimele 14 zile iar, potrivit specialiștilor, raspandirea infecției este comunitara.…