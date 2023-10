Stiri pe aceeasi tema

- Feribotul Marco Polo al companiei TT-Line a esuat la sud de Karlshamn, Suedia, duminica dimineata, iar cei 75 de pasageri au fost evacuati rapid, in timp ce din nava blocata se scurgea motorina, relateaza AFP, citata de Agerpres. Motorina s-a raspandit pana cand a atins tarmul, la sfarsitul dupa-amiezii…

- Femeile au fost ucise joi noapte, intr-o casa din Tullinge, o localitate din zona metropolitana Stockholm, a informat poliția suedeza, transmite DPA, conform Agerpres. Doua persoane banuite de implicare in acest caz au fost arestate.Potrivit postului public de radio SVT, atacul a vizat rudele unui individ…

- Septembrie a devenit cea mai grava luna in care s-au inregistrat cele mai multe morți prin impușcare in Suedia de la inceputul inregistrarilor, in 2016, dupa ce doua persoane au murit in impușcaturi separate in noaptea de miercuri spre joi, ridicand totalul lunar la 11, potrivit The Guardian.O alta…

- Selectionata feminina a Romaniei a fost invinsa de Germania cu scorul de 3-0, duminica, in finala Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Malmo (Suedia). Elizabeta Samara a fost invinsa de Xiaona Shan cu 3-0 (11-6, 11-8, 11-8), Bernadette Szocs a fost intrecuta de Ying Han cu 3-1 (14-16,…

- Romania și Germania se vor intalni din nou in finala feminina a Campionatelor Europene de tenis de masa. Aceleași echipe au jucat finala și la competiția precedenta care s-a desfașurat in urma cu doi ani la Cluj-Napoca.Actuala ediție a Campionatelor Europene de tenis de masa se desfașoara la Malmo,…

- Incidentul a avut loc in orașul Maoming din provincia chineza Guangdong, dupa ce, din cauza ploilor abundente din ultimele zile, un lac dintr-o ferma comerciala de crocodili s-a revarsat facand sa scape 75 de reptile, relateaza The Guardian.Autoritațile locale i-au avertizat la scurt timp dupa incident…

- Presa de stat din Coreea de Nord ii indeamna pe cetațeni sa faca tot posibilul pentru a proteja portretele dinastiei Kim, in timp ce țara se pregatește pentru ploi abundente și vanturi puternice cauzate de furtuna tropicala Khanun, relateaza The Guardian.

- Peste 50 de persoane au fost ranite și zeci de persoane au fost reținute la Stockholm, in Suedia, dupa ce adversari ai guvernului eritreean au incercat sa opreasca un eveniment dedicat culturii din țara africana, afirmand ca prin acest fel raspandesc „limbajul urii” din țara africana, relateaza The…