Autoritățile sanitare norvegiene: Este prea devreme pentru a spune dacă vaccinul AstraZeneca provoacă cheaguri de sânge Autoritațile sanitare din Norvegia au anunțat ca este inca prea devreme pentru a spune daca exista o legatura intre administrarea vaccinului AstraZeneca și cele trei cazuri de sangerare, cheaguri de sange și niveluri scazute de trombocite raportate. Norvegia a suspendat administrarea vaccinului AstraZeneca saptamana trecuta, dupa ce trei lucratori din domeniul sanatații au avut „simptome neobișnuite” dupa ce au fost imunizați, iar unul dintre cei trei lucratori a murit, anunța agenția Reuters . „Pe baza informațiilor pe care le avem acum, nu știm daca exista o legatura intre simptomele raportate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suedia a anuntat marti ca suspenda utilizarea vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19 ca masura de precautie, potrivit Reuters. Germania, Franta si Italia au declarat luni ca vor opri administrarea vaccinului dezvoltat de AstraZeneca impotriva COVID-19 dupa ce mai multe tari au raportat posibile efecte…

- Managerul Institutului ”Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a facut aceste precizari in contextul in care Romania continua campania de vaccinare cu AstraZeneca, in ciuda deciziei luate de mai multe țari europene, care au suspendat utilizarea serului de la AstraZeneca din cauza temerilor privind apariția…

- Din motive de precauție Irlanda recomanda suspendarea vaccinarii cu serul AstraZeneca/Oxford. Țara nu a inregistrat pana acum nici un caz de reacție adversa severa in urma vaccinarii. Propunerea a fost facuta in urma unui raport facut de agentia norvegiana pentru sanatate. Norvegia a raportat recent…

- Alte 16 tari au primit doze de vaccin anti-COVID-19 AstraZeneca din lotul oprit de la administrare de autoritatile austriece, a anuntat marti o inalta oficialitate din domeniul sanitar, citat de Reuters. O asistenta in varsta de 49 de ani a decedat din cauza unor probleme grave de coagulare a sangelui…

- Persoanele care au avut coronavirus și s-au vindecat ar putea avea nevoie de o singura doza pentru a se imuniza. Autoritațile sanitare din Franța recomanda persoanelor vindecate de Covid-19 sa se vaccineze cu o singura doza. In cazul acestora se pare ca o singura doza ar avea și rolul de rapel. Specialiștii…

- Autoritațile sanitare din Norvegia revin cu precizari, dupa ce saptamana trecuta au anunțat ca lanseaza o ancheta pentru a stabili legatura dintre vaccinul Pfizer și decesele mai multor varstnici din azile. „Nu exista dovezi ale unei legaturi directe”, spun experții norvegieni in sanatate, citate de Bloomberg.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca imunitatea colectiva impotriva coronavirusului nu va fi atinsa in 2021, chiar daca vaccinurile au inceput sa ajunga in numeroase țari. „Nu vom ajunge la imunitatea colectiva in 2021”, a spus responsabilul stiintific al OMS Soumya Swaminathan in timpul…

- Cele doua doze ale vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech trebuie administrate la un interval de 21-28 de zile, a anuntat, marti, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in conditiile in care multe tari au dificultati sa vaccineze populatia, transmite Reuters. Citește și: Mihai Tudose:…