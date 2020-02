Autoritatile sanitar veterinare ii avertizeaza pe cei care cumpara animale vii sa verifice documentele de transport si cele care certifica sanatatea animalelor, pentru a nu risca introducerea in gospodarii a virusului pestei porcine africane. De la inceputul acestui an, in Vrancea au fost confirmate opt focare de pesta porcina africana. In urma cu doua zile a aparut o noua suspiciune la o gospodarie situata in Focsani, in care se aflau 28 de porci si unde animalele au fost deja eutanasiate. Masurile dispuse de autoritatile locale sunt extrem de restrictive. Cristi Valentin Mihaila, primarul municipiului…