- marcel Ciolacu, despre tragedia de la Ferma Dacilor: Ne trebuie o Romanie ordonata și coordonata. Nu se mai poate!Marcel Ciolacu a vorbit, joi seara, la Romania TV, despre incendiul de la Ferma dacilor, acolo unde șapte oameni au fost arși de vii. "A fost o catastrofa, condoleanțe familiilor.…

- Tragedia de la Ferma Dacilor aduce schimbari in ceea ce privește conducerea ISU Prahova. Șeful din fruntea instituției și-a dat demisia, dupa ce Raed Arafat i-a cerut acest lucrul. Nicolae Tudoroiu a spus ca ia aceasta decizie ”pentru a nu exista suspiciuni” in modul in care va fi realizata ancheta.

- Reprezentanții pensiunii „Ferma Dacilor”, din Tohani, județul Prahova, unde a avut loc tragedia din a doua zi de Craciun, au transmis un mesaj in care spun ca „au murit oameni pe care ii iubim din tot sufletul”, una dintre cele 7 victime fiind fiul patron

- "Nu pot spune decat: Dumnezeu sa ii ierte pe cei care au pierit in incendiu! De la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi. Nu știu cați dintre dumneavoastra atunci cand mancați intr-un local cereți toate autorizațiile.A…

- Autoritatile vor verifica pensiunile din Prahova privind autorizatia de securitate la incendiu, in urma tragediei de la Ferma Dacilor, a declarat marti, la Euronews Romania, prefectul Virgiliu Nanu, potrivit Agerpres."O sa facem o actiune de verificare a tuturor pensiunilor si o sa verificam daca au…

- update Și un adult a fost scos carbonizat din unitatea care a ars, au anunțat pompierii prahoveni. update: Pompierii au identificat un minor decedat (carbonizat) Ferma Dacilor, din Tohani, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Prahova și nu numai, a fost cuprinsa de flacari. Autoritațile au…

- update: Pompierii au identificat un minor decedat (carbonizat) Ferma Dacilor, din Tohani, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Prahova și nu numai, a fost cuprinsa de flacari. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul ISU Prahova, incepand cu ora 6:29, scrie Agerpres. Pompierii…