- Cinci institutii bancare franceze din regiunea pariziana erau vizate marti de perchezitii, pe fondul unor suspiciuni de frauda fiscala agravata, a indicat Parchetul national financiar (PNF), confirmand o informatie difuzata initial de ziarul Le Monde, transmite AFP. Perchezitiile, pentru care au fost…

- Mai multe perchezitii au loc in cinci unitati bancare franceze din Paris si din cartierul financiar La Defense, sub suspiciunea de evaziune fiscala in forma agravata. Operatiunile „fac parte din cinci anchete preliminare deschise la 16 si 17 decembrie 2021 pentru acuzatii de frauda fiscala in forma…

- Operatiunile “fac parte din cinci anchete preliminare deschise la 16 si 17 decembrie 2021 pentru acuzatii de frauda fiscala in forma agravata si evaziune fiscala in forma agravata, in legatura cu asa-numitul sistem de frauda CumCum, un sistem de impozitare a dividendelor”, a precizat PNF. “Operatiunile…

- Mai multe perchezitii erau in curs de desfasurare marti in cinci unitati bancare franceze din Paris si din cartierul financiar La Defense, sub suspiciunea de evaziune fiscala in forma agravata, a anuntat marti Parchetul National Financiar (PNF), confirmand o informatie publicata initial de Le Monde,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in declin cu 1,4% si aproape toate sectoarele au inregistrat scaderi. Pietele si-au redus usor pierderile dupa ce presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, le-a declarat liderilor UE ca sectorul bancar din zona euro este rezistent datorita…

- Vizita de stat a regelui Charles al III-lea, prevazuta sa inceapa duminica, 26 martie, a fost „amanata”, in contextul in care țara se confrunta cu proteste violente și distrugeri la nivel național fața de reforma pensiilor, a anunțat vineri, 24 martie, Palatul Elysee, transmite The Guardian. Intr-un…

- Credit Suisse a scazut pentru prima data la sub 2 franci elvetieni (2,18 dolari) pe actiune, dupa ce Saudi National Bank, principalul sau actionar, a declarat ca nu poate depasi 10% din actiuni din cauza unei probleme de reglementare. Actiunile Credit Suisse s-au prabusit la un moment dat, miercuri,…

- Actiunile bancilor europene au inregistrat vineri dimineata cel mai mare declin din ultimele noua luni, afectate de ingrijorarile investitorilor cu privire la sectorul bancar american, informeaza AFP, citata de Agerpres . Indicele bancar european STOXX a scazut cu 4,2%, pregatind terenul pentru cel…