- Donald Trump nu poate bloca transmiterea catre Congres a documentelor Casei Albe care l-ar putea implica în atacul din 6 ianuarie de la Capitol Hill, a decis joi o Curte federala de apel, informeaza AFP.Aceasta decizie deschide calea pentru transferul acestor arhive catre o comisie parlamentara…

- Omul de afaceri Ion Țiriac a pierdut procesul intentat Romaniei la CEDO pentru ca presa a dezvaluit informații privind contractele sale cu statul. "Ion Tiriac a pierdut la CEDO procesul pe care l-a intentat Romaniei in fata Curtii de la Strasbourg. Omul de afaceri s-a plans ca i-ar fi fost…

- Printul Harry a declarat marti ca el l-a „avertizat” pe patronul Twitter ca platforma sa joaca un rol periculos in mobilizarea de extremisti pro-Trump in ajunul revoltei de la Capitoliul din Washington, pe 6 ianuarie. „Am facut schimb de mesaje cu Jack (Dorsey)”, patronul retelei de socializare,…

- Fostul presedinte Donald Trump a intentat luni un proces impotriva comisiei Congresului SUA ce investigheaza atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului, sustinand ca aceasta a adresat o solicitare ilegala, nefondata si deplasata de documente ale Casei Albe din perioada administratiei sale, informeaza…

- Apelurile s-au înmultit luni în Italia pentru interzicerea unui grupuscul de extrema dreapta, Forza Nuova, incriminat dupa violentele manifestatii care au avut loc sâmbata la Roma împotriva permisului sanitar, informeaza AFP citata de Agerpres.Mai multe sute de persoane…

- Curtea de Apel București ia in discuție, la finalul acestei luni, acțiunea formulata de un grup de 65 de foști senatori și deputați, nemulțumiți de adoptarea, la inceputul lunii februarie, a legii prin care au fost eliminate celebrele pensii speciale pentru parlamentari. Pe lista reclamanților regasim…

- Un informator FBI a fost printre mulțimea care a luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington in ianuarie 2021. Despre acest lucru a anunțat New York Times. Informatorul era membru al organizației de extrema dreapta Proud Boys. El scria mesaje curatorului sau chiar in timpul atacului asupra Capitoliului.…

- Grupuri extremiste precum Proud Boys sunt așteptate la un protest programat pentru sâmbata în sprijinul persoanelor reținute dupa violențele asupra Congresului Amerian din 6 ianuarie. Un gard a fost amenajat în jurul Capitoliului, iar polițiștii și membrii Garzilor Naționale și-au…