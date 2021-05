Autoritățile confirmă: imunitatea românilor a învins pandemia Șeful Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19, colonelul Valeriu Gheorghița, a recunoscut public ca in Romania imunitatea colectiva s-a produs deja. Acesta a confirmat informațiile deja aparute in ziarul Național, care aratau ca, in afara celor 4 milioane de vaccinați, mai exista alte 5 milioane de persoane imunizate natural. Romania a […] The post Autoritațile confirma: imunitatea romanilor a invins pandemia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

