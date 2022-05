Autoritățile anunță o nouă acţiune de dezinsecţie aeriană și terestră în Timișoara. Recomandări pentru cetățeni Saptamana viitoare, in Timișoara va avea loc o noua runda de dezinsecție, a anunțat Primaria Timișoara. „In perioada 19 – 24 mai 2022, se va desfașura o noua actiune de dezinsectie cu aviotratament dimineața de la rasarit pana la ora 10:00 si seara dupa ora 17:00 pana la asfintit. Aceasta activitate va fi continuata cu […] Articolul Autoritațile anunța o noua actiune de dezinsectie aeriana și terestra in Timișoara. Recomandari pentru cetațeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

