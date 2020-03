Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din județul Cluj pregatesc 100 de locuri suplimentare de carantina pentru pacienți cu noul coronavirus, pe langa cele 197 aflate in curs de amenajare, in cazul in care situația o va impune. La...

- Ministrul demis al Sanatații, Victor Costache, a atentionat ca persoanele care nu respecta masurile privind carantina vor fi sancționate conform Codul Penal, pedeapsa putand fi amenda sau...

- Autoritatile turce au plasat in carantina marti 132 de pasageri si echipajul unui avion al companiei Turkish Airlines care venea din Iran, existand suspiciuni ca unii dintre ei ar putea fi purtatori ai noului coronovarius, relateaza AFP.Ministerul turc al Sanatatii a anuntat intr-un comunicat…

- Romania nu este pregatita pentru Coronavirus. La una dintre cele mai mari companii, care pastreaza medicamentele pentru o eventuala epidemie a unui virus in Romania, este stoc zero. Ministrul Sanatatii a declarat aseara in cadrul unei conferinte de presa ca se lucreaza la foc continuu pentru refacerea…

- Autoritatile din judetul Teleorman au stabilit, luni, doua locatii de carantina in cazul in care apar suspiciuni sau cazuri de coronavirus, urmand sa amenajeze corespunzator aceste spatii, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).Cele doua locatii sunt la…

- Autoritațile din Moscova au inceput utilizarea sistemelor de recunoaștere faciala in cadrul masurilor de carantina aplicate pentru limitarea raspandirii virusului gripal din China, informeaza agenția Reuters.Sistemele de recunoaștere faciala sunt utilizate pentru a asigura ca persoanele plasate…

- O femeie din Rusia care a evadat dintr-un spital in care fusese plasata in carantina in urma unei vacante petrecute in China a fost somata sa se prezinte in instanta si risca sa fie din nou spitalizata, au anuntat vineri autoritati judiciare din aceasta tara, citate de AFP, informeaza AGERPRES . Alla…

- Un inginer si fost responsabil al unui birou de proiectare militara din Crimeea, peninsula ucraineana anexata in 2014 de Federatia Rusa, a fost condamnat joi in aceasta tara la 14 ani de inchisoare pentru inalta tradare, informeaza AFP potrivit Agerpres. Procesul impotriva lui Viktor Prozorov, 72…