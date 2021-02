Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a anunțat marți ca platforma ghiseul.ro a ajuns la 900.000 de utilizatori. „Ghișeul.ro a inregistrat cel de-al 900.000-lea utilizator, o persoana fizica din Sectorul 3 al Municipiului București. De la inceputul anului, peste 130.000 de utilizatori s-au…

- Romania numara peste 19 milioane de locuitori, insa nici 5% din aceștia nu se incumeta sa iși achite darile online. Cu toate astea, numarul romanilor care nu iși dezlipesc ochii din telefon crește de la o zi la alta. Guvernul a anuntat ca peste 872.000 de persoane platesc taxele si impozitele folosind…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) anunța ca in luna ianuarie 96.006 utilizatori s-au inscris pe platforma ghiseul.ro. Acesta reprezinta cel mai mare numar de utilizatori inscriși intr-o luna de la inființarea platformei in 2011, anunța MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat al ADR,…

- Achitarea taxelor online Foto: Wikipedia.org Aproape 100.000 de utilizatori s-au înscris în ianuarie pe www.ghiseul.ro, pentru a achita taxele online. Este cel mai mare numar de persoane înregistrate într-o singura luna de la crearea platformei, în…

- Platforma de plati online Ghiseul.ro a inregistrat un nou record luni, 4 ianuarie, respectiv 17.900 de tranzactii efectuate in doar 24 de ore, valoarea sumelor colectate depasind 4,6 milioane de lei, a anuntat, marti, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR). Precedentul record, inregistrat pe…

- Platforma de plati online Ghiseul.ro a inregistrat un nou record luni, 4 ianuarie, respectiv 17.900 de tranzactii efectuate in doar 24 de ore, valoarea sumelor colectate depasind 4,659 milioane de lei, a anuntat, marti, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR). Precedentul record,…

- Lipsa de interoperabilitate in infrastructura digitala in Romania reprezinta o amenintare serioasa, dar in momentul de fata se lucreaza la un sistem de interoperabilitate a bazelor de date detinute de catre institutiile publice, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Octavian Oprea,…

- O serie de beneficii care nu erau facute publice pana acum, au ieșit la iveala cu prilejul unui proces in care șase dintre cei zece angajați ai Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) care au fost concediați in ianuarie anul acesta au contestat legalitatea deciziilor in instanța. Aceștia au…