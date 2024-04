Bucharest PRIDE 2024: Suntem pregătiți! Asociația ACCEPT anunța Bucharest Pride 2024: We are ready (Suntem pregatiți) va fi tema celui mai important eveniment dedicat comunitații LGBTQIA+ Asociația ACCEPT anunța cea de-a 19-a ediție a Bucharest PRIDE. Anul acesta, cel mai amplu eveniment dedicat comunitații LGBTQIA+ din Romania și aliaților sai se va desfașura in perioada 21-29 iunie. Sub umbrela tematica We are ready, organizatorii pregatesc un intreg maraton de evenimente culturale și comunitare, parte dintr-un program care va culmina cu Marșul Bucharest Pride, programat pe 29 iunie. Peste 25.000 de oameni sunt așteptați in strada pentru… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

