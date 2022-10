Stiri pe aceeasi tema

- Lukin a spus saptamana trecuta ca se asteapta ca vaccinul, oferit in prezent gratuit tuturor americanilor, de catre guvern, va fi pus la dispozitie fara costuri pentru persoanele care au asigurare privata sau asigurare platita de guvern. Analistii de pe Wall Street se asteptau la astfel de cresteri…

- Starlink, reteaua de mii de sateliti pentru internet a SpaceX, aflata in continua crestere, va percepe clientilor care doresc servicii de internet in banda larga pentru avioane private intre 12.500 si 25.000 de dolari pe luna pentru serviciu, pe langa un cost unic de hardware de 150.000 de dolari, a…

- Invocand riscul unei scaderi substantiale a concurentei pe piata de retele sociale si de publicitate, Autoritatea pentru Concurenta si Piete a declarat marti ca Meta trebuie ”sa vanda GIPHY in intregime, unui cumparator potrivit”. Nu este inca clar care companie va interveni pentru a cumpara Giphy.…

- Autoritatea antitrust a amendat ambele companii cu peste 200 de milioane de euro (195,3 milioane de dolari), in 2021, invocand presupusa cooperare anticoncurentiala la vanzarea produselor Apple si Beats. La inceputul acestui an, amenda a fost redusa la un total de 173,3 milioane de euro, din cauza unei…

- Meta anunta o modificare a modului in care sunt gestionate link-urile deschise de utilizatorii smartphone-urilor cu Android in aplicatia Facebook, modificare ce are toate sansele sa starneasca numeroase controverse. Pana acum, aplicatia Facebook deschidea link-urile folosind WebView. Aceasta este o…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Electromontaj SA preia Hidroconstructia SA si societatile controlate de catre aceasta”, anunta autoritatea de concurenta. Electromontaj SA, parte a Grupului H4L, este o companie specializata in constructia si intretinerea liniilor de transport impreuna…

- Instagram intentioneaza sa conteste amenda, a declarat un purtator de cuvant al companiei-parinte a Instagram, Meta Platforms, intr-o declaratie trimisa prin e-mail. Investigatia, care a inceput in 2020, s-a concentrat pe utilizatorii copii cu varste cuprinse intre 13 si 17 ani, carora li s-a permis…

- In aprilie anul trecut, Google a fost gasit vinovat de incalcarea legislatiei australiene pentru ca a lasat utilizatorii sa creada ca nu colecteaza datele de localizare atunci cand istoricul de localizare era dezactivat. Google oferea doua optiuni privind datele de localizare – „location history” si…