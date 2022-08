Stiri pe aceeasi tema

- In urma monitorizarii efectuate de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei asupra programelor de investiții ale operatorilor retelelor de transport și de distribuție a gazelor naturale si a energiei electrice, Autoritatea a constatat ca, in perioada 2018 – 2021, s-au efectuat investitii…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de peste 2,44 miliarde de lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare si compensare a facturilor, se arata intr-un comunicat al institutiei. „Avand in vedere activitatea…

- Valoarea totala solicitata de catre furnizorii de energie pentru decontare de la Ministerul Energiei este de aproape 1,35 miliarde de lei, arata datele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), publicate joi, informeaza AGERPRES . Astfel, situatia cererilor de decontare arata ca, in perioada…

- ”Avand in vedere activitatea desfasurata in cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, intocmirea fiselor de analiza si determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat, joi, ca valoarea totala solicitata de catre furnizorii de energie pentru decontare de la Ministerul Energiei este de 1,349 miliarde de lei. 82 de companii au depus 329 de cereri, din care au fost aprobate 200, potrivit news.ro

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat sancțiuni in valoare de 11,2 milioane de lei unui numar de 24 de companii din domeniul energiei și gazelor, conform unui comunicat al instituției, citat de Agerpres.ro.ANRE a inființat o direcție de investigații ca urmare a transpunerii…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a acordat miercuri, 15 iunie, licența firmelor Black Sea Oil and Gas, Gaz Plus Dacia și Petro Ventures Resources pentru operarea conductelor de alimentare din amonte aferente activitații de producție a gazelor naturale in perimetrele…