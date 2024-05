S-a spart buba angajărilor pe pile la ANRE Salariile de mii de euro de la Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei au facut ca instituția sa se poziționeze in topul firmelor de stat in care se angajeaza pe pile. Deși au mai fost semnalate in presa aceste aspecte, buba s-a spart la ANRE abia in urma unui raport de control al Curții […] The post S-a spart buba angajarilor pe pile la ANRE first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

