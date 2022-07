Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat astazi in consultare publica pozitia sa cu privire la revizuirea pietei relevante de gros a serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioara. Pe baza analizei de piața realizate in perioada 2017 – 2021,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat sancțiuni in valoare de 11,2 milioane de lei unui numar de 24 de companii din domeniul energiei și gazelor, conform unui comunicat al instituției, citat de Agerpres.ro.ANRE a inființat o direcție de investigații ca urmare a transpunerii…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a publicat pentru consultare publica documentele aferente licitației 5G pentru nou spectru de frecvența. Proiectul va sta in consultare publica pana la cel mult 10 august 2022. Știre in curs de actualizare The post ANCOM…

- Din 1 iulie, tarife mai mici la roaming in statele UE. Noile reglementari aduc mai multe facilitați pentru telefonie și internet Din 1 iulie 2022 intra in vigoare un nou regulament privind roamingul in interiorul UE, care extinde regulile actuale și aduce noi completari, potrivit ANCOM ( Autoritatea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat in consultare publica un proiect de decizie care actualizeaza masurile de reglementare adresate persoanelor cu dizabilitati, avand in vedere atat schimbarile legislative preconizate prin proiectele de transpunere…

- Guvernul a aprobat transpunerea integrala a Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European si a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerintele de accesibilitate aplicabile produselor si serviciilor.

- Conform Directivei (UE) 2019/882 privind cerintele de accesibilitate aplicabile produselor si serviciilor, cererea de produse si servicii accesibile este ridicata si se preconizeaza ca numarul de persoane cu dizabilitati va creste semnificativ. Un mediu in care produsele si serviciile sunt mai accesibile…

- Fiica baronul local Gheorghe Flutur, presedinte al CJ Suceava, a primit o functie de director in cadrul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Carmen Cristiana Flutur a fost instalata sefa peste Directia Relatii Internationale din cadrul institutiei publice…