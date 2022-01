Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) a aplicat anul trecut amenzi în valoare de peste 3,5 milioane de lei pentru neregulile gasite în urma controalelor la operatorii de comunicații și servicii poștale, a anunțat miercuri autoritatea. Cele mai multe amenzi au fost aplicate…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) aloca 161,372 milioane lei, fara TVA, pentru diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice, potrivit unui anunt de participare postat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), conform agerpres. Obiectul achizitiei il reprezinta…

- ASF a sancționat Euroins. Amenzi de peste 5,8 milioane lei, dupa un control desfașurat in perioada mai-octombrie Autoritatea de Supraveghere Financiara a sanctionat Euroins Romania Asigurare – Reasigurare, in urma unui control desfasurat in perioada mai-octombrie 2021, cu amenzi in suma totala de 5,86…

- UPDATE – ”ASF a identificat aspecte in situatia financiara a companiei, care fac referire la situatii contabile din trecut si care nu afecteaza astazi compania. Actionarii Euroins Romania au facut eforturi pentru a remedia toate provocarile financiare inca de sfarsitul anului 2020. Drept urmare, in…

- ”Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a efectuat la Societatea Euroins Romania Asigurare – Reasigurare S.A., in perioada mai-octombrie 2021, o actiune de control periodic la sediul asiguratorului (on-site). Ca urmare a aspectelor constatate in actiunea de control si potrivit prevederilor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat un numar de 167 amenzi contraventionale in valoare totala de 2.456.000 lei, ca urmare a finalizarii unor actiuni de control efectuate in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, potrivit unui comunicat. Distributie…

- In perioada ianuarie – octombrie 2021, in baza sesizarilor și reclamațiilor clienților finali, in paralel cu celelalte tipuri de acțiuni de control, ANRE a efectuat și un numar de 749 de acțiuni de control de tip supraveghere la furnizorii de energie electrica și gaze naturale, din care 534 in domeniul…

- In perioada martie - octombrie 2021, ANRE a efectuat numeroase controale la operatorii de distributie a energiei electrice si gazelor naturale.Astfel, Distrigaz Sud Retele (gaze naturale) a fost sanctionata cu amenzi contraventionale in valoare de 725.000 lei, in principal pentru nerespectarea termenului…