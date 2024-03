Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitari veterinari au dat amenzi de 2,104 milioane de lei in industria alimentara in luna februarie 2024, ca urmare a neregulilor constatate si a incalcarii prevederilor legislatiei in domeniul sigurantei alimentelor. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare…

- Inspectorii sanitari-veterinari au amendat cu aproape un milion de lei mai multe unitati din sectorul produselor lactate si au emis doua Ordonante de suspendare a activitatii si patru pentru interzicerea activitatii, in urma unor controale efectuate in a doua parte a lunii februarie. Potrivit unui comunicat…

- Inspectorii ANSVSA au controlat peste 1.000 de unitati din sectorul produselor lactate in a doua parte a lunii februarie, aplicand amenzi in valoare de aproape 1 milion de lei! Inspectorii sanitari-veterinari au amendat cu aproape un milion de lei mai multe unitati din sectorul produselor lactate si…

- Alerta alimentara! Compania de retail Lidl a notificat Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor cu privire la retragerea de pe rafturi a unui produs care poate conține bucațele de metal.Biscutii care pot contine bucati de metal si au fost vanduti pot fi returnati in…

- O noua alerta alimentara in Romania. Mega Image a retras de urgența doua produse din aceeași gama de sosuri, de pe rafturile magazinelor din țara. Este vorba despre toate loturile ale produselor OLYMPIA SOS TERIYAKI 320G și OLYMPIA SOS TERIYAKI 58G. Potrivit unui anunț al ANSVSA, retragerea produselor…

- Inspectorii sanitari veterinari au dat amenzi de aproape 1,2 milioane de lei in industria alimentara in luna ianuarie 2024, ca urmare a neregulilor constatate si a incalcarii prevederilor legislatiei in domeniul sigurantei alimentelor, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale…

- FOTO Amenzi de peste 1,2 milioane lei, date de Protecția Consumatorilor Alba, in luna ianuarie. Neregulile gasite de inspectori Amenzi de peste 1,2 milioane lei, date de Protecția Consumatorilor Alba, in luna ianuarie. Neregulile gasite de inspectori In luna ianuarie 2023, Comisariatul Județean pentru…