- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) anunta ca a descoperit 172 de entitati neautorizate de ASF, pentru care au existat indicii sau probe ca presteaza, pe teritoriul Romaniei, servicii si activitati de investitii, conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare.

- Peste 170 de entitati neautorizate presteaza in mediul online servicii si activitati de investitii, avertizeaza Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)."Autoritatea de Supraveghere Financiara continua sa avertizeze consumatorii cu privire la existenta, in mediul online, a unor entitati care…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) precizeaza ca nu se confirma informațiile aparute in spațiul public, privind eventuale descinderi și percheziții la sediul Autoritații și menționeaza ca aceste informații nu sunt altceva decat fake news, potrivit unui comunicat de presa al instituției.…

- Guvernul a aprobat propunerea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) prin care tarifele politelor RCA sa nu creasca in urmatoarele 6 luni, urmand ca, in paralel, sa fie prezentate solutii la problemele identificate in piata de profil, a declarat directorul general al ASF, Valentin Ionescu. „Astazi…

- Prețurile RCA vor fi plafonate la nivelul din 28 februarie pentru toate categoriile de vehicule, tarifele fiind in medie mai mici decat cele de referința publicate de ASF in data de 7 martie 2023, potrivit noului proiect de HG al Autoritații de Supraveghere Financiara, citat de HotNews . Noul proiect…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va propune Ministerului Finanțelor plafonarea prețurilor RCA timp de 6 luni la tarife egale cu nivelul celor din martie 2022. Plafonarea inseamna prețuri mai mici, exact strategia care le-a dus la faliment pe City Insurance și Euroins . Autoritatea de Supraveghere…