Stiri pe aceeasi tema

- In viitorul apropiat capacitatea sistemelor fotovoltaice instalate de romani ar putea fi limitata. E masura la care se gandeste Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei. “Nu cred in supradimensionarea instalatiilor de producere in asa fel incat sa monetizezi excesiv acest surplus de energie. Trebuie…

- Subiecte de discordie persista intre Paris si Berlin, in special in privinta energiei nucleare, a recunoscut sefa diplomatiei germane, care sustine ca cele doua tari, "cele mai bune prietene din lume", continua "sa se certe ca un vechi cuplu", relateaza AFP."Germania si Franta sunt, este binecunoscut,…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a identificat o modalitate de a face rost de bani la bugetul statului. COTAR susține ca multinaționalele din domeniul asigurarilor inregistreaza creșteri fabuloase ale profitului, ajungand la un nivel de 12 ori mai mare…

- Compania Meta a anuntat marti ca de acum le va cere consimtamantul utilizatorilor din Uniunea Europeana inainte de a autoriza folosirea datelor lor personale pentru a le arata reclame țintite pe retelele sale de socializare, potrivit AFP, noteaza Agerpres.Noua prevedere urmareste sa indeplineasca „cerintele…

- Worldcoin, care a fost lansat luni, cere utilizatorilor sa isi scaneze irisul in schimbul unui ID digital si, in anumite tari, al unor criptomonede gratuite. Site-ul sau web spune ca a inscris 2,1 milioane de persoane, mai ales in timpul unui proces desfasurat in ultimii doi ani. Worldcoin a creat site-uri…

- Aprobarea provizorie a preluarii de catre Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA) – cea mai mare din toate timpurile efectuata de Broadcom – vine in urma acceptarii autoritatilor de reglementare din Uniunea Europeana, saptamana trecuta, dupa ce Broadcom a oferit remedii de interoperabilitate unor…

- Microsoft a raspuns autoritatii britanice spunand ca ia in considerare modul in care tranzactia ar putea fi modificata pentru a raspunde preocuparilor formulate de Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA) din Marea Britanie, primul organism de reglementare care a blocat tranzactia. Toate partile…

- Guvernul Germaniei nu intenționeaza sa desfașoare in Romania militari ai Bundeswehr (armata germana). Premierul Marcel Ciolacu și-a exprimat speranța ca "pe teritoriul Romaniei vor fi desfasurate cat mai curand posibil trupe germane in regim permanent". „Ciolacu habar nu are de diviziunea muncii in…