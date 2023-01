Stiri pe aceeasi tema

- O relocare mai ampla provocata de Brexit si cresterea tranzactionarii au dus in 2021 la majorarea cu peste 40% a numarului bancherilor care castiga peste un milion de euro pe an in Uniunea Europeana.

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, indeamna guvernul britanic sa admita ''daunele uriase'' provocate de iesirea tarii din Uniunea Europeana si sa recunoasca totodata ca "Brexitul nu functioneaza", relateaza AFP, citand din textul unui discurs ce urma sa fie sustinut joi de politicianul laburist, conform…

- Potrivit unui sondaj publicat de cotidianul "The Independent", 54% dintre respondenți, fața de 46% anul trecut, considera ca parasirea UE a fost o decizie proasta. O despartire greu de digerat. Marea Britanie a parasit Uniunea Europeana in urma cu doi ani. Britanicii au sperat ca Brexitul va permite…

- Banca Naționala vrea informații despre cei care au venituri de cel puțin un milion de euro in Romania. Bancile vor raporta de anul viitor, in Romania, informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate din cadrul instituțiilor de credit, respectiv persoanele care beneficiaza de o remunerație…

- Bancile vor raporta de anul viitor, in Romania, informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate din cadrul instituțiilor de credit, respectiv persoanele care beneficiaza de o remunerație totala de cel puțin 1 milion de euro, anunța Banca Naționala. Proiectul este o transpunere a unei directive…

- Cheltuielile pentru alimente ale gospodariilor au crescut cu 6% intr-un interval de doi ani incheiat la sfarsitul lui 2021, la doi ani de la plecarea oficiala a Regatului Unit din Uniunea Europeana, au constatat cercetarile Centrului pentru Performanta Economica (CEP) al London School of Economics,…

- Guvernul britanic nu are nicio intentie de a relaxa Brexitul pentru a face o apropiere de Uniunea Europeana, a dat asigurari luni prim-ministrul Rishi Sunak, a doua zi dupa ce informatii de presa lasau sa se inteleaga ca Londra ar putea cauta sa-si stranga legaturile cu UE. Fii la curent cu…

- Daca aproximativ jumatate dintre romani spun ca situația este mai grea decat in 1989, dar cu siguranța nimeni nu ar vrea sa se intoarca in timp cu 33 de ani, britanicilor le-au trebuit doar doi ani ca sa regrete ca nu mai sunt in UE. Intrebați daca cred ca Brexit a fost o idee buna (sau rea), cei mai…