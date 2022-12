Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Apararii a anuntat miercuri ca a atribuit companiilor Amazon, Google, Microsoft si Oracle contracte de "cloud computing" in valoare de noua miliarde de dolari, revenind asupra unei comenzi publice precedente care a starnit controverse, noteaza AFP, informeaza Agerpres. …

- Valoarea combinata a tuturor firmelor tehnologice europene publice si private a scazut la 2.700 miliarde de dolari, de la un varf de 3.100 de miliarde de dolari la sfarsitul anului 2021, a declarat miercuri Atomico, in raportul sau anual ”Starea tehnologiei europene”. Cifrele subliniaza ca 2022 a fost…

- In urma cu un an, in aceasta saptamana, investitorii descriau bitcoin ca viitorul banilor si ethereum drept cel mai important instrument de dezvoltare din lume. Jetoanele nefungibile explodau, Coinbase se tranzactiona la un record, iar echipa Miami Heat din NBA era tocmai in primul sau sezon complet…

- Microsoft va trebui, probabil, sa vina cu concesii pentru ca UE sa dea unda verde pentru una dintre cele mai mari oferte de preluare din istoria tehnologiei. Comisia Europeana a lansat o investigație privind oferta de 69 miliarde facuta de Microsoft pentru Activision Blizzard, companie cunoscuta pentru…

- Autoritatile de reglementare antitrust din Uniunea Europeana au deschis marti o investigatie asupra ofertei de 69 de miliarde de dolari a Microsoft pentru preluarea Activision Blizzard, producatorul jocului video ”Call of Duty”, avertizand ca acordul ar putea afecta concurenta, transmite Reuters. Compania…

- Elon Musk, a carui avere neta a scazut sub 200 de miliarde de dolari dupa ce investitorii au renuntat la actiunile Tesla, a vandut 19,5 milioane de actiuni intre 4 noiembrie si 8 noiembrie, arata documentele publicate de Comisia americana pentru valori mobiliare si burse. Aceasta miscare il lasa pe…

- Tranzactia va fi finantata partial printr-o emisiune de obligatiuni convertibile de 2,43 miliarde de dolari, catre o unitate a Qatar Investment Authority (QIA), prin care fondul va dobandi o participatie de 9,1% la RWE. Con Edison a declarat ca anuleaza planurile de a emite actiuni noi in valoare de…

- Elvetia a optat anul trecut pentru achizitia de avioane de lupta F-35, infuriind oponentii care au spus ca se vor asigura ca va avea loc un referendum pentru a anula ceea ce ei au numit o optiune ”Ferrari” inutila. Guvernul a spus ca va semna contractul inainte de referendum, argumentand ca este putin…