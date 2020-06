Stiri pe aceeasi tema

- George Floyd a murit pe loc in seara zilei de 25 mai, la Minneapolis, dupa ce un polițist și-a ținut genunchiul pe gatul barbatului timp de opt minute și 46 de secunde. Cand a venit ambulanța, Floyd era deja mort, susține avocatul familiei.

- Au fost inregistrate și 213 noi cazuri de infectare, numarul total al persoanelor diagnosticate ajungand la 18.283. Dintre acestea, peste 11.600 s-au vindecat, dar 177 de pacienți raman internați la terapie intensiva. Aproximativ 6.000 de oameni se afla in carantina, iar alți peste 67.000 sunt izolați…

- Cauza decesului unei asistente medicale din Botosani, anuntat la sfarsitul saptamanii trecute, nu este COVID-19, asa cum indicau informatiile initiale, precizarile fiind facute de INSP, dupa ce Directia de Sanatate Publica Botosani a descoperit al doilea teste negativ al femeii.”INSP a revenit…

- Ziarul Unirea Bilanțul DECESELOR a ajuns la 1126: Alte 2 persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus Alte 2 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 1126 Sursa INSP Deces 1125 Femeie, 51 ani, județ Hunedoara. Data confirmare:…

- In ultimele 24 de ore, 683 de oameni și-au pierdut viața in Italia din cauza pandemiei de coronavirus. Italia continua sa sufere din cauza COVID-19. Bilanțul ultimelor 24 de ore nu este deloc imbucurator. Alte 5.210 de persoane au fost depistate pozitive, iar 683 de persoane și-au pierdut viața, potrivit…

- Italia a avut 24 de ore ingrozitoare in lupta cu coronavirusul. 743 de persoane și-au pierdut viața, iar 5.249 de noi cazuri au fost confirmate. Italienii pareau sa fi reușit sa stapaneasca furia coronavirusului. In ultimele doua zile au inregistrat mai puține decese in comparație cu varful de sambata,…

- Un angajat al Parlamentului European a murit dupa ce a contractat noul tip de coronavirus. Este primul deces din cauza pandemiei din cadrul institutiilor europene, au anuntat luni surse citate de AFP.

- Un al treilea roman a murit, duminica seara, din cauza infectarii cu noul coronavirus. Este vorba despre un barbat in varsta de 70 de ani din județul Neamț. El avea condiții medicale preexistente, printre care și diabet. Barbatul a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. In aceasta seara s-a…