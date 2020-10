Sursa foto: https://www.facebook.com/AutoEco AutoEco.ro, unul dintre cele mai mari magazine online de piese auto si accesorii din Romania, va deschide in curand un nou magazin fizic in Brasov! Acesta va fi al patrulea magazin fizic al companiei si primul deschis in afara Bucurestiului. Adresa exacta a magazinului este Str. 13 Decembrie nr. 30, Brasov. Magazinul online AutoEco.ro iti pune la dispozitie peste 2.000.000 de piese auto originale si aftermarket, de la 400 de producatori, iar in magazinele fizice vei regasi cele mai comune piese auto de care ai putea avea nevoie urgent, astfel incat…