Autocare cu români, care se întorceau în țară, oprite din drum în Franța. 137 de persoane, cu teste COVID false Doua autocare cu 137 de romani, care veneau din Spania și se indreptau spre Romania, au fost oprite intr-un oraș din Franța, dupa ce autoritațile au descoperit teste PCR negative false. Potrivit primelor informații oferite de autoritați, Poliția Naționala a descoperit o rețea care falsifica teste PCR cu rezultate negative pentru romanii care circulau cu […] The post Autocare cu romani, care se intorceau in țara, oprite din drum in Franța. 137 de persoane, cu teste COVID false appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua autocare in care se aflau 137 de romani, care se intorcea din Spania in Romania, au fost oprite intr-un oraș din Franța deoarece ar fi avut teste PCR negative care erau false.Rețea dedicata falsificarii testelor PCR demontata de Poliția NaționalaDin primele informații, se pare ca Poliția Naționala…

- Potrivit celor mai recente date, in Romania 25.178 de persoane s-au infectat cu Covid-19 dupa vaccinare, a anunțat coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita precizand ca e vorba de mai multe persoane confirmate cu sars-cov-2 dupa ce au primit prima doza de vaccin. De la inceputul…

- Un barbat din București, care vindea teste negative de COVID-19 false, a fost ridicat de politisti, fiind acuzat de fals material in inscrisuri oficiale. “Din datele și probele administrate in cauza, in perioada februarie – aprilie 2021, de catre polițiștii Serviciului Investigații Criminale a rezultat…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu au descins la Autogara Filaret, acolo unde este vizata o firma care transporta persoane pe ruta Romania - Turcia.Sunt verificari pentru fals și uz de fals. Exista suspiciuni potrivit carora s-ar fi falsificat teste covid pentru cei care calatoresc…

- 434 de centre de vaccinare anti-Covid 19 din cele 698 de centre ce au liste de așteptare la programari nu au notificat nicio persoana care vrea sa se vaccineze, deoarece nu au primit nicio doza de vaccin din niciunul dintre cele trei seruri folosite in țara noastra – Pfizer, Moderna și AstraZeneca.…

- Peste 30 de romani, care calatoreau cu un autocar inspre Romania avand asupra lor teste PCR false, au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta. Autoritatile spaniole au fost alertate de cele franceze ca exista cetațeni care calatoresc spre restul Europei cu documente false și au facut verificari…

- Peste 30 de cetateni romani – 31 potrivit presei spaniole, sau 35 conform unei surse media franceze – care calatoreau cu un autocar spre Romania avand asupra lor teste PCR false au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta. Autoritatile spaniole au initiat verificari in zona orasului Girona,…

- Peste 30 de cetateni romani - 31 potrivit presei spaniole, sau 35 conform unei surse media franceze - care calatoreau cu un autocar spre Romania avand asupra lor teste PCR false au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta.