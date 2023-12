Autocar prăbușit în prăpastie - 17 persoane au murit pe loc Un autocar a iesit de pe sosea si s-a prabusit de pe un munte in centrul Filipinelor, provocand moartea a 17 pasageri, a declarat miercuri un responsabil regional, noteaza AFP.Vehiculul circula pe o portiune "propice accidentelor" in municipalitatea Hamtic din provincia Antique in momentul accidentului de marti dupa-amiaza, a explicat seful agentiei regionale de gestionare a dezastrelor, Roderick Train, care a comunicat bilantul.Pe langa persoanele decedate, alte sapte sunt in stare critica la spital si patru in stare stabila, a precizat el pentru AFP."Este un drum de munte, deci autocarul a cazut… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

