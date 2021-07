Autocamion cuprins de flăcări, în Slatina In aceasta dimineata, un autocamion a fost cuprins de flacari pe strada George Poboran din Slatina. Acesta era incarcat cu material ignifug utilizat la producerea fibrei optice. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU Olt, pompierii Detașamentului Slatina, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, au intervenit in municipiul Slatina, strada George Poboran, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion, incarcat cu material ignifug utilizat la producerea fibrei optice. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la materialele combustibile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

