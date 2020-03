Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de maine, 19 martie, programul mijloacelor de transport in comun din Timișoara va fi limitat, pentru prevenirea și combaterea virusului COVID – 19. Astfel, intre orele 04.00 și 09.00 și 15.30 și 18.30 toate mijloacele de transport in comun ale Societații de Transport Public Timișoara vor circula…

- Ziarul Unirea Strazile din Aiud vor fi dezinfectate zilnic, ca masura de prevenție in cazul raspandirii coronavirusului. Masurile luate de Comitetul pentru Situații de Urgența Strazile din Aiud vor fi dezinfectate zilnic, ca masura de prevenție in cazul raspandirii coronavirusului. Masurile luate de…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca a luat o noua masura cu scopul de a preveni raspandirea coronavirus. Astfel, reprezentanții instituției au informat ca, incepand cu data de 16 martie, „pentru siguranța calatorilor și șoferilor de pe liniile de autobuz și troleibuz ale Societații…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a transmis, marti, mai multe recomandari angajatorilor si angajatilor din Romania pe tema flexibilizarii raporturilor de munca intre cele doua parti, in vederea prevenirii raspandirii coronavirusului. Ministerul Muncii apreciaza ca, in masura…

- Tribunalul Bucuresti recomanda, pentru prevenirea raspandirii COVID-19, ca publicul si partile din dosare sa evite prezenta la instanta si la judecatoriile arondate acesteia. "In contextul masurilor necesare pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu coronavirusul (COVID-19), se recomanda evitarea…

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirusului (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica pune la dispoziție raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spațiul public: Care este diferența dintre carantina…

- S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. a intensificat acțiunile de igienizare și dezinfectare a autobuzelor care circula pe liniile de transport public. ”Avand in vedere numarul crescut al cazurilor de gripa și infecții respiratorii din ultima saptamana și faptul ca Ministerul Sanatații a declarat epidemie de gripa…