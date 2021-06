Autismul, tratat in Romania prin neuroștiința. Ce imbunatațiri se constata in urma antrenamentului neuronal Antrenamentul neuronal de tip BM-BCI (Brain Mapping- Brain Computer Interface), este realizat in Romania la Neuro Performance Enhancement Center ( www.npecenter.com ), iar Costin Damașaru, specialist in neuroștiința, explica ce efecte are acesta și ce progrese s-au observat pana acum la copiii cu tulburari de spectru autist (TSA). “In cadrul NPE CENTER, in urma efectuarii de Brain Maps pentru peste 500 de copii cu TSA, am remarcat un șablon in care se vede o creștere semnificativa a activitații…