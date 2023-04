Austriecii de la Schweighofer vând fabrica de cherestea din Sebeș Schweighofer a anunțat marți intr-un comunicat de presa ca vinde HS Timber Productions Sebeș SRL grupului german Ziegler, ca vanzare de parți sociale. Contractul a fost semnat pe 14 aprilie 2023. Se preconizeaza ca tranzacția va fi finalizata la mijlocul anului in urma aprobarilor autoritaților de reglementare. Prețul de achiziție nu a fost dezvaluit. Grupul Ziegler preia intreaga echipa cu experiența existenta la Sebeș. Fabrica de cherestea de la Sebeș a fost prima unitate de producție din Romania a companiei conduse de Gerald Schweighofer, CEO al HS Timber Group. Compania austriaca susține ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

