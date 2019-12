Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2019 a fost unul plin de realizari pentru Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara, susține conducerea unitații medicale. Asta pentru ca au fost realizate sau incepute o serie de proiecte. De asemenea, sute de oameni din tot vestul Romaniei, și nu numai, au fost operați pe inima la Timișoara…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Au trecut 30 de ani de la Revoluție, cea mai sangeroasa revolta anticomunista din fostele state ale blocului sovietic. Romania a parcurs un drum dificil, de la statul socialist “multilateral dezvoltat” la democrația in continua schimbare in care ne zbatem de 30 de…

- In seara zilei de 20 decembrie, cand Ceaușescu s-a intors din vizita sa in Iran, el a rostit un discurs amenințator la televiziunea de stat. Efectul discursului a fost spulberat insa de o inregistrare difuzata de Radio Europa Libera. Pentru prima oara in zecile de ani de comunism, romanii au putut auzi…

- Klaus Iohannis nu a reprezentat toți romanii, nu a prezentat nici minoritațile, nici toți romanii din aceasta țara. A reprezentat doar Partidul Național Liberal” , a declarat Viorica Dancila.

- Liderii USR din Timiș, respectiv Timișoara au votat in primul tur al alegerilor prezidențiale pentru o Romanie schimbata, duminica, la ora 10, la secția 115 din Școala Gen. 30. Cristian Moș, președintele USR Timiș, susține ca a votat pentru ca la 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989…

- Saracia este una dintre problemele majore ale Romaniei contemporane, in paralel cu corupția. Potrivit datelor Eurostat, in anul 2013, Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește rata saraciei relative, cu un procent de 25,4%.

- 'Exista un mit de vreo 30 de ani, mitul grupului de la Cluj. Grupul de la Cluj, format din Rus, Dancu, Maior... Acest grup de la Cluj a fost prezent permanent in toata media, ca o forta oculta, care trage sfori, si am sa va spun un lucru: niciodata n-au facut mare branza, pentru ca ei erau in PSD…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la New York, unde a participat la Adunarea Generala a ONU, ca si-ar dori ca romanii din diaspora sa se intoarca in tara. Seful statului si-a lansat cartea "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", cu acest prilej, iar la eveniment a fost prezenta si Ramona Manescu,…